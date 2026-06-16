7月18日開催の『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の追加カード発表会見が16日に都内で行われ、バンタム級タイトルマッチとして王者ダニー・サバテロvs.挑戦者・鹿志村仁之介が発表された。【写真】ドレスアップした衣装で登場したケイト・ロータスサバテロの挑戦者の第1候補は前王者の井上直樹だったが、先月のPFLベルギー大会に勝利したもののダメージが大きく、タイミングを見て仕切り直しに。そこ