立憲民主党で代表代行を務めた吉田晴美・前衆院議員が中道改革連合を離党すると表明したことについて、階幹事長は「非常に遺憾だ」と述べました。今年行われた衆院選で、中道改革連合から東京8区に立候補し落選した吉田晴美・前衆院議員はきのう（15日）、「原点に立ち返り、新たな一歩を踏み出す」として、離党する考えを明らかにしました。中道の階幹事長はきょう（16日）、立憲と公明が合流する際、吉田氏が執行部の一員だった