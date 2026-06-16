ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。【全身ショット】スタイル良い！太めパンツスタイルでおしゃれながんちゃん日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は19年比で約74