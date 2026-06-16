俳優の古村比呂さんが自身のYouTubeチャンネルで、昨年8月に帯状疱疹を発症した体験を報告しました。頭皮に水疱が広がり脱毛に至るほど重症化し、抗がん剤治療を約3か月間休止する事態となりました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん帯状疱疹の体験を報告「こんなに薬が効かないのは、もしかしたら脳転移してるかもしれないと、不安もよぎってしまいまして」古村さんは昨年8月、32回目の抗がん剤治療を受けた直後