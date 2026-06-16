女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲良しの元アスリート仲間との“吉田沙保里軍団”について語った。この日は大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、K-1元3階級世界王者の武尊とそろって登場した。吉田さんは2人との出会いについて「きっかけはフジテレビさんの『（オールスター）合唱バトル』という特番がありまして。その特番で一緒に