お笑いコンビ、ダンビラムーチョの大原優一（35）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。オンラインカジノ騒動で芸能活動を休止している間に支えられた先輩芸人に感謝を伝えた。大原はもう中学生から電話やLINEで励ましの言葉をもらったことを明かした。大原は「復帰してから、今までは自分の事しか考えないでいろいろライブとか出てたんですけど、すごい視野が広がってこのイベント自体を成功