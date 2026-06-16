このひと言で新婚旅行先を決めてしまった旦那さん。大丈夫か？ 奥さんは「新婚旅行でマチュピチュに行きたい」とは言ってないぞ。案の定、勝手に企画した新婚旅行は喜んでもらえず…!?>>【まんが】いらないものを買ってくる夫(ウーマンエキサイト編集部)