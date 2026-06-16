富士通の古田英範会長富士通は16日、古田英範会長（67）が辞任したと発表した。16日付。同社は、女性に関連する不適切な行動が確認されたことが理由と説明している。具体的な内容は明らかにしていない。29日の定時株主総会で古田氏の取締役再任を諮る予定だったが、候補者とすることを撤回した。富士通によると今月、会社側に情報があり調査したところ、古田氏の不適切な行動が確認された。古田氏から取締役辞任と総会での取締