歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜午後9時）に出演。最愛の妻について語った。舟木は1974年、29歳のときに7歳下の妻と結婚した。偶然喫茶店で見かけたセーラー服の彼女に一目ぼれ。声はかけなかったが、数年後に再び同じ喫茶店で再会し、アタックした。高校生の彼女とデートし、音大に進学することは分かっていたため、両親に大学卒業後結婚したいと伝えていた。歌手として低迷してい