お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。必ず見ているテレビ番組を明かした。ジュニアは好きなテレビ番組を聞かれると「絶対見るのは渡辺篤史さんの『建もの探訪』」とテレビ朝日系「渡辺篤史の建もの探訪」を欠かさず見ていると告白。放送38年目になる長寿番組で「建物自体がすごい好きなの。おやじが設計士っていうのもあってか非常に建