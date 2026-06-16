6月16日、青森ワッツは、ベルテックス静岡との契約が満了となる鍋田隆征と、香川ファイブアローズとの契約が満了となる佐藤大介の2選手と、2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。両選手とも2026－27シーズンまでの1年契約で、同日15時にBリーグ自由交渉選手リストから抹消される。 静岡県出身で24歳の鍋田は、175センチ74キロのポイントガード。静岡学園高