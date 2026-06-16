ブルーイノベーションが７日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に、海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所が推進する研究開発とソサエティ５．０との橋渡しプログラム（ＢＲＩＤＧＥ）「ＡＩの活用による次世代造船所の実現に資する技術開発事業」に参画すると発表しており、好材料視されている。 同事業は、フツパーが代表提案者となり、現場映像とＡＩを活用し、造船建造現場における遠隔