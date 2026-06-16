ＩＨＩが３日続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は１５日、同社株の投資判断を３段階で真ん中の「イコールウエート」から最上位の「オーバーウエート」に引き上げた。目標株価は３１５０円から３３００円に見直した。同社の中長期的な利益構成の変化に再注目するべきと指摘。民間航空機エンジンのアフターマーケットにおける構造的成長に加え、防衛分野や原子力関連分野で