アンリツが４日続伸となっている。同社はきょう、先端無線技術の研究開発を効率化するソフトウェア無線ソリューションの提供を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 このソリューションは、研究開発で広く利用されている数値計算・解析環境であるＭＡＴＬＡＢと連携し、無線信号の送受信と解析を実現。ソフトウェア無線（ＳＤＲ）装置本体は小型・軽量のため、研究室から屋外・移動環境まで