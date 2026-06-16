サスメドが続伸している。１５日の取引終了後に、杏林製薬（東京都千代田区）との耳鼻科領域における治療用アプリの共同研究開発に関する契約に係るマイルストーンを達成したと発表しており、好材料視されている。これに伴い、サスメドは開発マイルストーンとして２億４０００万円を受け取る予定で、２６年６月期第４四半期の事業収益として計上する見込みとしている。 出所：MINKABU PRESS