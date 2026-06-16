デル・テクノロジーズ株式会社は6月16日、俳優の福士蒼汰をブランドアンバサダーに起用したことを発表し、同日に発売されたXPSシリーズ史上最薄・最軽量のモバイルノートパソコン『XPS 13』の新製品発表会に福士本人も登壇した。 （関連：【画像】DELL発表会に登壇した俳優・福士蒼汰（各種画像）） ブランドアンバサダー就任の感想について、福士は「PCというものは身近な存在でもあるので本