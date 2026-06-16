もやしと油揚げのレンジ煮【画像で見る】レンチンで煮込まず味しみわたる「もやしと油揚げのレンジ煮」コスパが良くて高たんぱくな「油揚げ」。今回は家計の味方の食材として人気の「もやし」と合わせて作る時短レシピのご紹介です。切るのは油揚げだけで、あとは電子レンジで加熱して混ぜれば出来上がり。しょうゆが油揚げにしみて、ごはんのおともにもバッチリ。■もやしと油揚げのレンジ煮油揚げでうまみを加えた和風おかずコス