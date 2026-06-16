FIFAワールドカップ2026でアジア勢の奮闘が続いている。現地時間15日までにグループAからグループGまでの第1節が終了したFIFAワールドカップ2026だが、アジア勢は6試合を戦い2勝4分と無敗を維持。そのうち5試合で欧州または南米勢から勝ち点を獲得している。大会初日に登場した韓国代表はロングスローからチェコ代表に先制を許すも、ファン・インボムとオ・ヒョンギュのゴールで逆転勝利。終盤にはFC東京に所属するGKキム・