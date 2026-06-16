こんにちは！きたのあさです。【画像を見る】お掃除スペシャリストが教える「無印良品 掃除シート」の使い方もともと家事は苦手でしたが、出産を機に「キレイなお家で暮らしたい」と一念発起。お掃除スペシャリストクリンネスト1級を取得。その知識を生かして現在はお家のキレイをキープできています。インスタグラムでは知識に基づいたお掃除方法や、洗剤の効果的な使い方などについて投稿中です。今日は、キッチンや洗面台、お