日本代表は15日、U-19日本代表と非公開でトレーニングマッチを行った。チーム合流後初の実戦で早速ゴールを決めた町野修斗は、急ピッチでコンディションを上げている。オランダ代表とのFIFAワールドカップ2026の初戦を2−2のドローで終えた日本代表。その翌日は主力組がリカバリーをこなした一方、途中出場選手や出場機会がなかった選手が45分×1本でU-19日本代表と対戦し、小川航基と町野のゴールによって2−0の勝利を収めた