開催：2026.6.16 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 4 - 3 [エンゼルス] MLBの試合が16日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。 1回表、4番 ジョ・アデル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒ