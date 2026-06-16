山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。 【画像】クマ目撃場所（現場写真、地図） 山形市によりますと、きょう午前９時２５分ごろ、山形市蔵王半郷の路上でクマ１頭が目撃されました。 現場は「蔵王の朱い大鳥居」から西へおよそ３００メートル地点だということです。 また、同一個体かはわかっていませんが、蔵王半郷では、きのう午後３時３０分ごろにも、朱い大鳥居から北へおよそ２００メートル地点でク