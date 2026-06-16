おいしさ長持ちの作り置き「塩もみきゅうり」【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「きゅうりをたくさん買ったけれど、使い切れずにいたんでしまいそう……」と困ったことはありませんか？まとめ買いをしたときは、一気に刻んで「塩もみ」にしておくのが正解です。余分な水分が抜けて日持ちがよくなるだけでなく、あえものや炒めものにサッと使えるので、忙しい日の調理時間をグッと短縮