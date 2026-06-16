北朝鮮が、日本の陸上自衛隊が実施した大規模な実弾射撃訓練を「事実上の再侵略能力の完成を狙った一つの模擬戦争」だと非難した。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画『労働新聞』は6月16日付の6面に掲載された「先制攻撃力の強化を狙った無謀な火遊び」と題した記事で、「日本が云々する反撃能力というものが、本質においては相手に対する先制攻撃能力であることは周知の事実だ」として、このように明らか