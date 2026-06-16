日本代表は15日、U-19日本代表と非公開でトレーニングマッチを行った。形式は45分×1本、小川航基と町野修斗のゴールで日本代表が2-0で勝利した。U-19日本代表を率いる山口智監督は「U-19の選手たちは（日本代表のレベルを）肌で感じられています。すごく緊張感もありますし、僕らも刺激や空気感を感じることができている」とコメント。敗戦という結果にはなったものの、大きな収穫を得た一戦だったと振り返った。U-19日本代