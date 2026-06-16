FIFAワールドカップ2026・グループG第1節が15日に行われ、イラン代表とニュージーランド代表が対戦した。4大会連続7回目のワールドカップ出場となるイランは、極めて難しい状況の中で本大会を迎える。開催国の一つであるアメリカとイスラエルによる軍事作戦の標的となり、一時は出場辞退の可能性が浮上。ベースキャンプ地をメキシコに変更して大会に臨むこととなったが、一部スタッフにビザが発給されないなど余波が続いている。