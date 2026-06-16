【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Suchmosのボーカル・YONCEが、6月25日発売の『UOMO（ウオモ）』8・9月合併号（集英社）表紙に初登場する。 ■「歳を重ねるごとに、予想していなかった変化も楽しむことができるようになった気がします」 YONCEが着こなしたのは、ルイ・ヴィトンのワードローブ。本人も「とても印象的なルックだった」と語るネイビーのセットアップを着用。中面のファッショ