【写真＆動画】ラウール『週刊さんまとマツコ』予告映像／ラウールの最新ヘア／襟足長めの金髪だったラウール TBSの公式YouTubeチャンネルで、6月18日放送の『週刊さんまとマツコ』の予告動画が公開。Snow Manのラウールが登場し、注目を集めている。 ■ラウールが『週刊さんまとマツコ』に出演 同番組は、ごく一部の界隈で話題となっている“局地的ホットニュース”をさんまマツコと掘