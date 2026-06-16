【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKにとって、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日22時に放送されることが決定した。 ■告知の瞬間のメンバーのリアルなリアクションを捉えた特別映像も公開 SNS総再生回数30億回を突破し、2025年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼ら