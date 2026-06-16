16日13時現在の日経平均株価は前日比373.65円（0.54％）高の6万9691.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は399、値下がりは1117、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を354.80円押し上げている。次いでキオクシア が135.86円、フジクラ が83.27円、村田製 が57.93円、太陽誘電 が52.13円と続く。 マイナス寄与度は94.53