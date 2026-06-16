21日に東京競馬場で行われる第74回第74回（GIII、芝1800m）が開催。福島牝馬S勝ち馬コガネノソラ、福島記念勝ち馬ニシノティアモ、府中牝馬S勝ち馬セキトバイーストにエリザベス女王杯2着のパラディレーヌらが出走予定。ここでは昨年、2025年の府中牝馬Sに加え、2024年まで同時期に阪神芝2000mで施行されていたマーメイドSの過去9年分のデータを参照のうえ、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析