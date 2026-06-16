2026年6月15日、中国メディアの中国新聞週刊は、日産自動車が中国ブランドのために英国工場の生産ラインを開放し、完成車の受託生産を行うと報じた。記事は、日産が奇瑞（チェリー）自動車の英国法人であるチェリー・インターナショナルUKとの間で、27年4月から英国のサンダーランド工場の第1生産ラインで奇瑞向けに完成車の受託生産を行うことを前向きに検討する法的拘束力のない合意を交わしたと紹介。日本の自動車大手メーカー