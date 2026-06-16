モデルのローラ（36）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。南国・タイを訪れたことを伝え、ビキニ姿など開放的なショットを披露した。【写真】「完璧なスタイル」「脚長〜い」チェック柄ビキニ姿でくつろぐローラ13日の投稿で「A Burberry Journey in Thailand」と伝え、ショート丈のトレンチコートに超ミニボトムスをあわせたモードな撮影カットを披露すると、続く14日の投稿では『バーバリー』の代名詞といえるチェッ