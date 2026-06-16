前半、ゴールを決めるイランのレザイアン（右）＝ロサンゼルス（共同）イランが2度追い付き、引き分けに持ち込んだ。0―1の前半32分にレザイアンがこぼれ球に反応して右足で決めると、1―2の後半19分には右クロスにモヘビが頭で合わせて再び同点とした。ニュージーランドはパスをつないで好機をつくり、C・ウッドとの連係でジャストが2得点。ただ、ゴール前で守備陣のマークが甘く、逃げ切れなかった。（共同）