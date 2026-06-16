女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が17日、第58話が放送される。ある日、りん（見上）や直美（上坂）、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、6人は学生生活最後の思い出として横浜へ出かけることになったのだが…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田