お笑いタレントのスマイリーキクチが１６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。開催中のサッカー北中米Ｗ杯におけるＳＮＳ上の誹謗中傷を嘆いた。１４日（日本時間１５日）に行われた日本対オランダ戦は大熱戦の末、日本が終了間際に同点ゴールを決め、引き分けに終わった。この試合についてキクチは「現地のスタジアムでゴミを拾う日本人サポーターの姿が話題になりました」とゴミを拾う日本人サポーターの姿がニュースになった