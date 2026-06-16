【サンキューマート：「ドラゴンボールZ」限定アイテム】 7月中旬～ 発売予定 価格：各429円 エルソニックが展開するショップ「サンキューマート」は、「ドラゴンボールZ」の限定アイテムを7月中旬より入荷次第販売開始する。価格は各429円（モバイルバッテリー10000mAhのみ3,300円）。 サンキューマートで多くの