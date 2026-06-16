１５日のフジテレビ系月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第１０話で、サバ缶の宇宙食認証への?最後のピース?となった課題をクリアするきっかけとして、登場人物の口からプロレスラーの実名が語られた。福井県小浜を舞台に、地元高校生が特産のサバを使った缶詰を宇宙食として届ける物語。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙食認証を得る過程において、１年半の保存検査で味が落ちたとされ、悲願成就は見送りになっていた。