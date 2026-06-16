2度追いつき貴重な勝ち点1ゲットサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合後、長友佑都が手にしていたユニホームに注目が集まった。強豪相手に2度追いつく粘りを見せ、森保ジャパンが貴重な勝ち点1をゲットした。出番がなかった長友が試合後、手にしていたのは背番号「6」のユニホーム。大会直前、無念の離