北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合後、日本代表ロッカーが綺麗に清掃されたことが世界から称賛を浴びたが、河合純一スポーツ庁長官も「本当に素晴らしいと思います！」と感銘を受けた様子だ。オランダ戦の一室から日本人の美徳が世界に広がった。話題になったのは試合後のロッカールーム。