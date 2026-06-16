現地メディアのインタビューに回答した日本人サポーターが話題サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合に訪れた日本人ファンの発言が現地民の間で大きな話題を呼んでいる。注目を浴びているのは、日の丸の鉢巻きをして、代表のユニホーム姿の日本人サポーター。現地メディアにマイクを向けられ「どこから来