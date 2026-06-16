日本がオランダにドローサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと2-2で引き分け、勝ち点1を手にした。1点ビハインドの後半終了間際に劇的な同点ゴール。頭に偶然ボールが当たったMF鎌田大地の得点になったが、選手目線の振り返り動画で直前の“献身”が明らかになった。試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」では、特定の選手の目線になれる「イマーシブビュ