他ジャンル解説者も“本田節”に注目サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。他ジャンルの解説者も“本田節”に注目していた。縦横無尽にピッチを駆けるかのごとく、本田は自由に言葉を発した。前半から本田の視線を集めたのはオランダの背番号11、ガク