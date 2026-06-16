職場の人間関係や環境に悩んだ経験はありませんか？ 今回ご紹介するのは、厳しい環境で働いていた筆者が、転職をきっかけに仕事への向き合い方を変えていった体験談です。辛い経験があったからこそ見えた“働く環境の大切さ”について考えさせられるエピソードです。 理不尽な環境で働いていた日々 これは、私が専門クリニックのオープニングスタッフとして入社した時の話です。そこは、院長の価値観が“異常に