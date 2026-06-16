梅雨真っ只中の日本列島。湿気が多い日が増え、気温も少しずつ上がり始め、日によっては真夏日を観測する日も。気象庁は、最高気温が40℃を超えた日を酷暑日と定めたこともあり、これからやってくる夏に向けて熱中症や紫外線対策をより万全にしておくことが、健やかに過ごせる秘訣になりそうです。そんな暑い日々を快適に過ごすために、【ユニクロ】は暑さと質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方“適材適暑”を提案。夏の風