シンガー・ソングライターのさだまさし(74)が15日に更新したインスタグラムで、コメディアンで俳優の伊東四朗との2ショットを公開した。 【写真】89歳の誕生日親指を突き立てまだまだ元気! さだは「伊東四朗さんと89歳お誕生日おめでとうございます文化放送でバッタリ 『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきましたこの写真、伊東さんの口の中にサ