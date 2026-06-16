オランダ戦後の渋谷での光景が話題に日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合後、日本で生まれた“規律ある”光景が世界で反響を呼んでいる。ダラスで行われた一戦は、オランダに二度にわたってリードを許す展開となったが、MF中村敬斗、MF鎌田大地のゴールで日本が追いつき、2-2の引き分けで終了した。試合後には日本代表のロッカールーム清掃