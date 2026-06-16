伊豆市の宗教法人の廃棄物流出問題を巡り県が発令した措置命令に応じなかった罪に問われている男の初公判がきのう行われ、男は起訴内容は認めました。起訴状などによりますと、清水町の僧侶の男(87)は、県が宗教法人に対して発令した廃棄物の撤去などを講じる措置命令を受けたものの2021年9月29日から期限の2022年3月末までに応じなかった罪に問われています。15日、地裁沼津支部で開かれた初公判で男は措置命令に従わなかったこと