5月、福島県郡山市の磐越自動車道で高校生1人が死亡した事故を受け静岡県は15日、部活動でマイクロバス利用の実態調査の結果を公表し、大半の学校で詳細な行程を確認していないことが分かりました。静岡県は、部活動でバスを利用する県内の県立・私立の高校など128校を対象に、マイクロバスの利用状況や運行管理体制を調査し15日、その結果を公表しました。それによりますと、管理職が簡単な行程確認のみで移動距離や運行時間など