M!LKのGP帯“初”冠バラエティ番組『M!LKの爆裂ミッション』がTBS系にて7月7日に放送されることが決定した。【動画】番組決定をサプライズで発表されたM!LKリアルなリアクション映像SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。そんな彼らがこれまでにない規模感でTBS